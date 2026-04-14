Avilés homenajea a las víctimas de la represión franquista en La Carriona - AVILÉS

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha celebrado este martes un acto en el cementerio de La Carriona en homenaje a las personas de la comarca que fueron asesinadas o desaparecidas durante la represión franquista en defensa de la democracia, dentro del programa conmemorativo del 14 de abril por la proclamación de la Segunda República en 1931.

Al homenaje ha asistido la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, junto a los ediles Noé Vega, Pelayo García y Raquel Ruiz, así como el alcalde de Illas, Alberto Tirador.

Durante el acto, Solís ha advertido de que las listas de víctimas siguen incompletas y ha señalado que "faltan los desaparecidos de los desaparecidos", muchos de ellos mujeres, así como personas que no figuran en registros oficiales.

La edil ha subrayado que algunas familias han iniciado la búsqueda de respuestas tras décadas de silencio, impulsadas, entre otros factores, por hallazgos en fosas como la de La Lloba, y ha considerado que "su edad nos indica que lo estamos haciendo tarde".