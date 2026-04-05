Avilés organiza viajes gratuitos para visitar exposiciones de Annie Leibovitz y Yoko Ono en A Coruña y León

Archivo - La fotógrafo Annie Leibovitz (c) durante la inauguración de su exposición 'Wonderland' en la Fundación Marta Ortega Pérez, a 19 de noviembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España). La exposición es la primera gran retrospectiva de la fotógrafa e - M. Dylan - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad de Avilés ha organizado dos viajes gratuitos para visitar exposiciones de artistas mujeres en A Coruña y León. La primera salida, prevista para el viernes 17 de abril, permitirá recorrer la muestra Wonderland, de Annie Leibovitz, en la Fundación Marta Ortega Pérez de A Coruña, con visita guiada. El regreso a Avilés será a las 20.30 horas.

El segundo viaje se realizará el domingo 10 de mayo a León, para conocer la exposición Insound and Instructure, de Yoko Ono, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con audioguía incluida. Los autobuses partirán a las 9.00 y volverán a Avilés a las 19.30 horas. Cada viaje dispone de 50 plazas, con salida desde la calle Jardines, y no incluye la comida.

Las reservas se podrán realizar hasta el 7 de abril a través de un formulario en línea o de manera presencial en la Casa de las Mujeres. La concejalía busca así dar continuidad a las actividades que permiten conocer la trayectoria de artistas femeninas y obras con perspectiva de género, siguiendo la línea de iniciativas previas como la visita al Centro Botín de Santander.