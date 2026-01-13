Avilés participa en Finlandia en proyecto europeo sobre transición energética y ecológica

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, en Tampere (Finlandia), con motivo del proyecto JETSKIR (Just Environmental Transition and Skill building in Industrial Regions). - AVILÉS

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, ha viajado hasta Tampere (Finlandia), para participar en el proyecto europeo Jetskir (Just Environmental Transition and Skill building in Industrial Regions), que aborda la transición ecológica y energética en regiones industriales mediante estrategias locales de descarbonización y el desarrollo de capacidades profesionales.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Avilés este martes en una nota de prensa, este nuevo trabajo es una continuidad del proyecto Urbact, cuyas conclusiones van a ser presentadas el próximo día 29.

El edil ha explicado que busca compartir experiencias entre ciudades participantes y se apoya en el acuerdo de concertación local, el Avilés Innova, la agenda urbana y las conclusiones del proyecto Urbact In4Green.

El objetivo es analizar el desarrollo de nuevos suelos industriales, su integración con la movilidad urbana y con el Parque Empresarial Principado de Asturias, así como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

Además, Campa ha destacado la apuesta por la formación a la carta y la promoción de aptitudes empresariales, especialmente para reducir la brecha de género en estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. "Todo esto lo vamos a compartir con nuestros socios durante los próximos 18-24 meses", ha comentado.

El primer 'Transnational Meeting' de Jetskir coincide con la Feria Internacional de Hidrógeno Verde - Hydrogen Summit, por lo que los representantes de Avilés han visitado la planta de Hidrógeno P2X en Harjavalta.

Sobre la visita, Campa ha indicado: "Es importante conocer esta planta de hidrógeno de cara a las posibilidades de futuro en nuestra ciudad. Nos acompañan stakeholders y socios de Avilés, entre ellos la Autoridad Portuaria, empresas y el Club de Calidad. Ver la planta nos permitirá analizar nuestro avance en este vector energético y estudiar cómo impulsar esta energía junto al puerto y otras empresas en nuestro territorio".