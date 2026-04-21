Avilés. -El Plan de Barrios incluye actuaciones en Llaranes que ascienden a 6,6 millones de euros

Presentación del plan - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado este martes en el Centro Sociocultural de Llaranes, con la alcaldesa, Mariví Monteserín y el concejal Agustín Medina, las acciones específicas del Plan de Barrios 2026-2031 para Llaranes.

Se trata de uno de los barrios más emblemáticos de la realidad industrial de Avilés por tener su origen en la implantación de la siderurgia, y en él ya se está impulsando un amplio proceso de modernización cuyas actuaciones concretas, presupuesto y marco temporal se concretan en el Plan de Barrios, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Desde el inicio de este mandato, el Plan de Barrios movilizará en Llaranes 6.597.610,75 euro, de los cuales ya se han ejecutado 483.330,81 euros, entre el presente y el próximo año se ejecutarán 1.926.997,94 euros y hasta 2031 se plantea una inversión que alcanza los 4.187.282,00 de euros.

Además, durante el pasado mandato, el Ayuntamiento de Avilés acometió una importante actuación de mejora de los viales. Un proceso que sigue avanzando con la reurbanización de Bustiello y con la actuación integral de la glorieta de acceso, que supondrá que Llaranes sea unos de los primeros barrios en los que se lleve a cabo este objetivo de mejora de las entradas a la ciudad.

La modernización de las viviendas es otro de los compromisos del Ayuntamiento, que pondrá en marcha este año el programa de subvenciones para sustitución de ventanas en Llaranes, lo que supondrá una sustancial mejora en las viviendas del barrio, incrementando su calificación energética y creando viviendas más sostenibles.

Igualmente se quiere reforzar otra de las identidades de Llaranes, su condición de ser uno de los principales espacios deportivos de Avilés, para lo que se dará el impulso definitivo a la modernización integral del eje deportivo de la Toba.

A las mejoras llevadas a cabo en el Complejo Deportivo de La Toba 'Hermanos Castro', se van a sumar la implantación del nuevo campo sintético en el campo de fútbol Muro de Zaro, así como la creación de un campo mixto para rugby y futbol en conocido campo de El Huevo.