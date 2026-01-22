Avilés presenta su proyecto de observación de aves en la Ría y Llodero

La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, en Fitur - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado en la feria de Turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid, el proyecto 'Puesta en valor de la Observación de Aves en la Ría de Avilés y la Ensenada de Llodero', una iniciativa estratégica del Plan de Sostenibilidad Turística en 'Destino Avilés: Patrimonio Histórico y Natural', que pone el foco en un turismo responsable, respetuoso con el medio ambiente y alineado con la protección de espacios naturales protegidos.

El proyecto apuesta por el desarrollo del 'birdwatching' o turismo de observación de aves como un producto complementario a la oferta cultural de Avilés, aprovechando la singularidad de la Ría y la proximidad del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, uno de los espacios de mayor riqueza ornitológica del litoral asturiano.

La actuación contempla tres líneas principales: la instalación de una webcam dinámica de observación de aves en la Ensenada de Llodero que permitirá la visualización en directo del ecosistema en la web municipal y el desarrollo de actividades divulgativas online; la creación de puntos de observación interpretados a lo largo de la Ría, dotados de paneles informativos y recursos digitales; y el lanzamiento de la plataforma digital Avilés Birdwatching, que servirá como soporte divulgativo y educativo del proyecto.

Este proyecto se desarrolla en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, uno de los enclaves ecológicos más valiosos de la costa asturiana por ser lugar de descanso de miles de aves durante sus rutas migratorias entre África y Europa, con pasos de hasta decenas de miles de ejemplares en primavera y otoño.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz, declaró durante la presentación que "este proyecto encarna el compromiso de Avilés con un turismo que no solo atrae visitantes, sino que también preserva y respeta nuestro entorno natural".