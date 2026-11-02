Avilés proyecta este jueves 'Almudena', un documental sobre la escritora dirigido por Azucena Rodríguez

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OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Ellas miran, ellas ruedan', impulsado por la guionista Alicia Luna en Avilés, ofrecerá dos nuevas proyecciones los días 5 de noviembre y 3 de diciembre en la Casa de Cultura, con el objetivo de visibilizar el cine dirigido por mujeres y crear espacios de encuentro para combatir la soledad no deseada, especialmente entre las mujeres mayores.

La segunda sesión tendrá lugar este jueves, 5 de noviembre, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Almudena' (2025), un documental dirigido por Azucena Rodríguez sobre la escritora Almudena Grandes. La película recupera, a través de sus propias palabras y de los testimonios de su entorno, su visión del mundo, la vida y la escritura, y cuenta con la participación de su marido, Luis García Montero.

El ciclo concluirá el 3 de diciembre con 'Aunque seamos islas' (2025), un documental de la asturiana Cristina Rodríguez Paz que sigue a las últimas fareras de la costa española y retrata una profesión en vías de desaparición desde la perspectiva de las mujeres que la ejercen.

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura, con entrada gratuita hasta completar aforo. Cada sesión durará alrededor de dos horas e incluirá la presentación de la película y un encuentro con el público conducido por Alicia Luna, para favorecer el intercambio de opiniones.

La iniciativa va más allá de la exhibición cinematográfica y busca facilitar la participación social de las mujeres, acercándolas también a recursos como la Casa de las Mujeres para prevenir situaciones de aislamiento. La primera sesión del ciclo, con el documental "Las cartas perdidas", se celebró en el marco del Campus Feminista de Avilés.