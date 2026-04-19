Avilés refuerza la atención para la regularización de migrantes

AVILÉS, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha dispuesto un refuerzo especial de personal en los centros municipales de Servicios Sociales para informar y acompañar en el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España.

Según ha informado el Consistorio este domingo, todos los centros municipales --El Foco, La Magdalena, El Arbolón, Sabugo y los servicios centrales en la calle Galiana-- ofrecerán atención a las personas que soliciten información, orientación y acompañamiento en la tramitación. Para ello será necesario pedir cita previa, ya sea de forma presencial o telefónica, y acudir al centro correspondiente según la zona de residencia. El Ayuntamiento ha subrayado que no se atenderá sin cita previa.

En estas dependencias se facilitará también la documentación municipal necesaria, como el certificado de empadronamiento, que se expide en el momento incluso sin cita, y el certificado de vulnerabilidad, que se solicita previamente y se recoge en los servicios centrales tras citación. Asimismo, se proporcionará el modelo de solicitud requerido en el proceso.

En relación al certificado de escolarización de menores, deberá solicitarse en los centros educativos correspondientes.