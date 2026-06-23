Avilés renovará el local de tenis de mesa de La Magdalena para eliminar goteras y ganar espacio

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado la reforma del local de tenis mesa en el Complejo Deportivo La Magdalena con un presupuesto total de 175.124,98 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses tras la adjudicación de las obras.

Según ha detallado el consistorio, el local dispone de una superficie construida de 450 metros cuadrados en una sola planta que en los últimos tiempos presentaba goteras e indicios de corrosión en el encuentro de la cubierta con el canalón, dada la antigüedad del material. El proyecto municipal busca resolver estas cuestiones al tiempo que ampliar la zona habilitada para tenis de mesa.

En concreto, el proyecto de renovación contempla demoler los tabiques del almacén y vestíbulo de acceso y la apertura de huecos en los muros estructurales de ladillo. En un caso, esto servirá para comunicar una zona de tenis de mesa infantil con el espacio de tenis de mesa aumentado con las demoliciones de los tabiques citados.

El hueco ganado será el acceso al almacén, que se situará en la primera pista de squash, detrás de un espacio para oficina. Para remodelar el local será necesario sustituir la cubierta y el canalón de recogida de agua de lluvia, ampliar los pavimentos de mortero pulido, redistribuir la estancia para ampliar la zona de tenis de mesa con el espacio actualmente dedicado a las pistas de squash, ampliar el sistema de iluminación y adecuarse al Código Técnico.

Actualmente, las pistas de squash suponen una limitación estructural, dado que la zona del edificio donde se encuentran funciona como muros de carga, de un pie de ladrillo macizo, dada la necesidad de este deporte de que reboten las pelotas. Esto será tenido en cuenta en la nueva distribución, donde además de tenis de mesa, se creará espacio para una oficina y almacén.