Avilés renovará los podios de competición y sistemas de salida de la piscina del Complejo Deportivo

Avilés, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal, ha licitado la sustitución de los podios de competición y los sistemas de salida de espalda de la piscina del Complejo Deportivo Avilés, con un presupuesto máximo de 20.616 euros, IVA incluido.

El contrato contempla el suministro de ocho podios de salida de competición, compuestos por columna y plataforma, y ocho sistemas de salida de espalda, que deberán cumplir la normativa vigente de World Aquatics y de la Real Federación Española de Natación (RFEN) para competiciones oficiales.

El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, ha señalado que se trata de una actuación "muy demandada por los clubes avilesinos" que permitirá mejorar la celebración de competiciones y los entrenamientos en la instalación.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre a las 13.00 horas. El nuevo equipamiento deberá suministrarse en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de la adjudicación.