Avispa califica de "polémica artificial" las quejas de las comisiones de fiestas de Gijón sobre requisitos de seguridad

Archivo - Romería en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Asturias (Avispa) ha tildado de "polémica artificial" las quejas de las comisiones de fiestas de Gijón respecto a las exigencias de seguridad, recordando que tanto los requisitos como los planes de autoprotección, la presencia de seguridad privada y la atención sanitaria "no son nuevos ni extraordinarios", sino obligaciones que se exigen "desde hace años en cualquier evento con afluencia de público".

El colectivo ha calificado en una nota de prensa estas medidas como "lógicas y necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes" y ha tildado de "preocupante" que algunas comisiones intenten presentar estas normativas como "un ataque a las fiestas populares". Para Avispa, la seguridad forma parte de la "responsabilidad básica de cualquier organización".

La asociación critica que se priorice "la contratación de orquestas, ampliar el número de días de celebración o montar barras masificadas" al tiempo que se cuestionan las condiciones de seguridad.

El colectivo advierte de que las barras de las fiestas patronales "no deberían convertirse en un negocio externalizado para empresas privadas". Avispa recuerda que los festejos de barrio "nacieron con un carácter vecinal y social", por lo que rechazan que operen como "una actividad comercial donde los beneficios acaban fuera del barrio".

Avispa sostiene que si una comisión organizadora no puede asumir los mínimos organizativos y de seguridad para celebrar los eventos con plenas garantías, "no pasa absolutamente nada por reducir el formato, limitar actividades o incluso suspenderlas temporalmente". "Lo verdaderamente irresponsable sería organizar eventos multitudinarios sin las condiciones adecuadas", concluyen, insistiendo en que la seguridad de los vecinos y familias debe estar siempre "por encima de cualquier interés económico, político o festivo".