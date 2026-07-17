Avispa pide el cese del director del plan de autoprotección de Boombastic por una presunta agresión a un vigilante

Archivo - Entrada de acceso al Festival Boombastic de Llanera (Asturias) de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha pedido este viernes el cese del director y jefe de intervención del plan de autoprotección del festival Boombastic de Llanera, por una presunta agresión a uno de los vigilantes.

Según ha indicado Avispa en nota de prensa, este hombre habría agredido y acosado laboralmente a uno de los vigilantes de seguridad, hechos que motivaron su asistencia sanitaria y la emisión de un parte médico por lesiones. Este documento ha sido remitido a las autoridades judiciales.

La Asociación de vigilantes ha reclamado que se investigue los hechos y se adopten las medidas "que resulten oportunas" para garantizar la seguridad y dignidad de los trabajadores. Mientras se investigan los hechos y "para evitar que puedan producirse situaciones similares", han pedido el cese del presunto agresor "por el perjuicio que pudiese ocasionar durante el resto de los días de celebración del evento, ante sus actuaciones agresivas para con los trabajadores del servicio de seguridad privada".