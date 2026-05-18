Ayudas escolares Gijón para Infantil y Primaria: Plazo abierto hasta el 5 de junio

Archivo - Colegio Público Manuel Martínez Blanco (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha abierto este lunes el plazo para solicitar las Ayudas en el ámbito escolar para el próximo curso 2026/2027, dirigidas al alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de colegios públicos y concertados del municipio.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 5 de junio, tras la publicación de la convocatoria el pasado viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La cuantía global de la citada convocatoria será de 3.090.000 euros y comprende cuatro modalidades de ayuda: becas para el servicio de comedor escolar con concesión directa de ayuda para la adquisición de material escolar y/o libros de texto, ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, becas para el servicio de atención temprana y ayuda para la adquisición de material escolar y/o libros de texto.

Las solicitudes se podrán presentar presencialmente en cualquier oficina de atención al ciudadano del municipio de Gijón o electrónicamente a través de la sede electrónica, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Durante los días 21, 25 y 27 de Mayo se celebrarán charlas informativas, a cargo de los técnicos de educación, sobre como cumplimentar las solicitudes y aclarar posibles dudas o preguntas al respecto.

El horario de inicio para todas ellas será a las 18.30 horas en los siguientes centros municipales integrados: La Calzada (día 21); Pumarín, Gijón Sur (día 25); El Coto (día 27).