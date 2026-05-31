Las ayudas para turismo inteligente y áreas de autocaravanas en Asturias pueden solicitarse hasta el 9 de junio

Archivo - Camping en La Franca (Ribadedeva). Alojamientos extrahoteleros. Tienda de campaña, autocaravanas, caravanas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de Vicepresidencia, ha abierto cuatro convocatorias de ayudas a entidades locales, que suman 630.000 euros, para reforzar el desarrollo turístico de los concejos. Estas líneas, publicadas en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el pasado 25 de mayo, podrán solicitarse hasta el 9 de junio incluido.

Las subvenciones tienen por objeto fortalecer la función de los ayuntamientos en el desarrollo turístico del territorio, al financiar actuaciones que contribuyan a mejorar servicios, gestionar destinos y atender a visitantes con criterios de sostenibilidad, competitividad y equilibrio territorial, según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa este domingo.

Las diferentes líneas se dedican a actividades de interés turístico y señalización (100.000 euros); otra para destinos turísticos inteligentes (200.000 euros); para oficinas de información turística (180.000 euros); y para áreas de autocaravanas (150.000 euros).

Las cuatro convocatorias están dirigidas a entidades locales y se tramitan en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Principado, donde también se encuentra disponible toda la información y los formularios normalizados, en los siguientes enlaces.