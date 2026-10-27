El Ayuntamiento acomete obras de mejora en el arroyo Forcón, en La Fresneda

OVIEDO/SIERO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero está llevando a cabo obras de mejora en el arroyo Forcón, a su paso por el parque de La Fresneda. La actuación cuenta con un presupuesto de 26.800 euros y un plazo de ejecución previsto de tres semanas.

Los trabajos se enmarcan en el convenio de colaboración firmado en 2022 entre el Consistorio y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Las obras contemplan dos actuaciones diferenciadas. Por un lado, la construcción de una escollera de 15 metros de longitud en la margen opuesta al aliviadero, con el fin de proteger el talud frente a la erosión y evitar que se vea afectada la cimentación de una pasarela de madera.

Por otro, se llevará a cabo la limpieza de aproximadamente 50 metros del cauce, mediante la retirada de vegetación y depósitos acumulados en el lecho, para facilitar la circulación del agua. La intervención tiene como objetivo mejorar la capacidad de evacuación del agua y proteger las infraestructuras existentes en el entorno del arroyo.

Durante la visita, el alcalde de Siero, Ángel García explicó que "esta zona estaba taponada por sedimentos, hojas, ramas y residuos de todo tipo, lo que impedía que el agua circulase con normalidad".

"Cuando había lluvias intensas, el agua retrocedía y acababa entrando en algunos garajes, que se han inundado varias veces en las últimas semanas. Después de analizar la situación, los técnicos municipales determinaron que esta acumulación era el origen del problema y esperamos que con esta actuación quede resuelto", ha indicado García.