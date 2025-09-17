El Ayuntamiento adjudica el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de Siero, Javier Rodríguez, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de Siero, Javier Rodríguez, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han anunciado la adjudicación del contrato de servicio de Mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, que alcanzará los 1.321.493 euros, un 13% más que el contrato anterior (1.167.740,64 euros). La duración del mismo será de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro.

El contrato contempla el mantenimiento integral de los parques urbanos y zonas ajardinadas, el arbolado viario, las zonas verdes de los centros escolares públicos y los espacios verdes viarios, como medianas, bulevares y rotondas. También incluye la conservación de zonas arboladas, sendas y rutas verdes, parques periurbanos, áreas recreativas y todos los equipamientos asociados, como bancos, mesas, papeleras, vallas, pérgolas, bolardos, alcorques y las redes de riego, junto con sus correspondientes sistemas eléctricos y de comunicación.

En total, se realizará el mantenimiento de 1.431.523 metros cuadrados de superficie, un 21% más que en el contrato de hace cuatro años. También se contempla la poda de 2.431 árboles, lo que representa un incremento del 68% respecto a los 1.448 árboles incluidos en aquel entonces. Entre la ampliación de las zonas verdes a mantener, se han incorporado algunas que ya estaban contempladas durante el desarrollo del contrato actual, como las zonas verdes del Patronato Deportivo Municipal.

Además, se suman nuevas áreas como la Fase II del Parque de La Fresneda y una serie de parcelas municipales que, hasta ahora, se gestionaban mediante contratos menores. Entre estas nuevas zonas se encuentran parcelas en el Polígono Natalio, las zonas verdes del Polígono de Bobes, y los entornos de los puentes Romanón, Vieyu y el de Colloto, que pasarán a ser mantenidos anualmente.