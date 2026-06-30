El Ayuntamiento adjudica las obras de renovación del entorno del centro de salud de El Berrón

Javier Rodríguez y Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han anunciado este martes la adjudicación de las obras de renovación del entorno del Centro de Salud de El Berrón.

La actuación cuenta con un presupuesto de 65.044,08 euros y un plazo de ejecución de dos meses La ejecución del proyecto permitirá renovar el pavimento de las calles que rodean el centro sanitario y de la zona de aparcamiento situada bajo el paso superior de la AS-376, sobre una superficie de 2.345 metros cuadrados.

El proyecto incluye además la renovación de seis puntos de luz con tecnología LED, mejorando la eficiencia energética de la instalación. Los trabajos contemplan el fresado y asfaltado de la calzada, la regularización del firme en la zona situada bajo el paso superior, la reposición puntual de bordillos y aceras deterioradas, el recrecido de tapas de registro y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Durante la rueda de prensa, el alcalde destacó que la actuación se enmarca "en la mejora integral del Centro de Salud de El Berrón, que era una demanda histórica de los vecinos".

García explicó que hace unos meses el Ayuntamiento puso a disposición de la Consejería de Salud el local anexo al edificio, tras adquirirlo y formalizar la correspondiente permuta, para hacer posible la ampliación del centro. Recientemente el Principado habría adjudicado la redacción del proyecto de esa ampliación.

"Mientras esa tramitación continúa, nosotros vamos a ejecutar la mejora del entorno exterior, que era otro de los compromisos que habíamos asumido. Queremos que tanto los accesos como la zona de aparcamiento estén en las mejores condiciones posibles", ha subrayado.