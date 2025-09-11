El Ayuntamiento adjudica la restauración de la primera fase de los 'Cubos de la memoria'

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado los trabajos para la restauración de la primera fase de los 'Cubos de la memoria', la obra del artista Agustín Ibarrola ubicada en el puerto de la villa.

Se ha adjudicado por un importe de 150.622,22 euros, y con un plazo de ejecución previsto de tres meses, siendo esta actuación una de las contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes.

Los trabajos de restauración pictórica han sido adjudicados a la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L. que, respetando la obra original del artista vasco, intervendrá sobre 300 caras en 130 bloques de hormigón, los cuales conforman la Fase I de la obra, situada en el dique sur del puerto llanisco.