El Ayuntamiento aprobará una ayuda de 30.000 euros para los desplazados a Sudán del Sur

Reunión del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento gijonés, Guzmán Pendás, con la directora de proyectos y relaciones institucionales de Acnur, Belén Camba. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento gijonés, Guzmán Pendás, ha ratificado este miércoles la apuesta firme del Gobierno local con los proyectos de cooperación en los países en los que se necesita "la colaboración y la solidaridad de Gijón".

Prueba de ello es que en la próxima Junta de Gobierno local aprobará una partida de 30.000 euros en concepto de ayuda monetaria de emergencia, gestionada a través de esta ONG Acnur, para colaborar con la situación de la población desplazada a Sudán del Sur a causa del "terrible" conflicto que se está produciendo en ese país.

Así lo ha anunciado, en declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, tras la reunión mantenida con la directora de proyectos y relaciones institucionales de Acnur, Belén Camba.

Pendás ha resaltado que el Ayuntamiento de Gijón puede presumir de que es un "referente" en España en materia de cooperación al desarrollo y de sensibilización.

Sobre los proyectos subvencionados por el Consistorio de Gijón, ha citado uno en Senegal, en el marco de la lucha contra la violencia de género. A este respecto, el edil, ha apuntado que allí tienen consultorios para atender a las víctimas de violencia de género con profesionales juristas, abogadas y juezas. De hecho, ha señalado que la presidenta de la Asociación de Mayores Juristas de Senegal viajará a Gijón.

Ha aludido, por otra parte, a otras ayudas de cooperación en los territorios ocupados palestinos y de apoyo escolar a mujeres vulnerables y familias en situaciones de vulnerabilidad en Jerusalén, con una cofinanciación por parte del Ayuntamiento de Gijón con una línea de ayuda de 55.000 euros.

Ha incidido en que también se está haciendo labor de sensibilización y de educación para el desarrollo en Gijón a través del tejido asociativo, con la colaboración de Cuantayá, de Mar de Niebla, y de Abierto hasta el Amanecer, a través de la red escolar, con talleres y charlas de prevención del discurso del odio, sensibilización y conciencia, con una financiación de un importe municipal de hasta 7.000 euros.