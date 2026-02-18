El Ayuntamiento aprueba la contratación de las obras de reforma del Hogar de Ceares, que empezarán en verano

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este miércoles la aprobación del inicio del expediente de contratación para las obras de rehabilitación del Hogar del Productor, en Ceares.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que se estima que las obras puedan iniciarse este próximo verano, con un plazo de ejecución de 18 meses. De esta forma, el Gobierno local confía en que este edificio pueda abrirse al público a finales del año próximo.

Asimismo, ha detallado que el presupuesto total de licitación es de 2,16 millones de euros, de los cuales 1,2 millones serían con cargo al presente ejercicio y el resto, 956.000, al de 2027.

"Tenemos en él depositada mucha ilusión", ha reconocido sobre este proyecto. El edil ha resaltado que llevan trabajando mucho tiempo en el mismo, a lo que ha remarcado que lo han hecho "muy de la mano" del movimiento vecinal del barrio.

Y si bien no ha adelantado los usos del edificio, ha apuntado que los vecinos van a tener espacios allí para poder hacer sus actividades, su programación cultural y todo aquello que consideren.

Ha agregado, por otro lado, que los pliegos de contratación se publicarán en este mismo día y ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde" pueda ser una realidad.

DESALOJO

También se ha aprobado en Junta de Gobierno el requerimiento para que se proceda al desalojo de dos fincas municipales, donde había sendas de ocupaciones ilegales.

Sobre este asunto, el concejal ha explicado que se ha hablado con las personas que estaban allí y se les ha comunicado, aparte del requerimiento formal que les llegue, esta decisión. Una de las fincas está en Ceares, en la carretera Gijón-Pola, y la otra en la avenida de Justo del Castillo y Quintana, en Viesques.

MODIFICACIÓN DE LA RPT

Se ha dado luz verde, asimismo, a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para responder a las necesidades de diferentes servicios municipales.

En este sentido, se crea un puesto de técnico de gestión, un administrativo, un jefe de unidad técnica de Tesorería, un administrativo, un técnico de gestión, tres administrativos, un jefe de sección de planificación, una jefatura de sección en Secretaría, un administrativo, dos administrativos en otro servicio y un responsable adjunto al Jefe del Servicio de Bomberos.

Por contra, se amortiza el jefe de negociado de recaudación, el jefe de negociado de caja, el gestor de la oficina de movilidad y un técnico de gestión. También se modifican, principalmente, en lo relativo a complementos como jornada partida o mayor dedicación o disponibilidad, en 23 puestos de trabajo.

NUEVO ROCES

Preguntado por las quejas vecinales sobre que el futuro colegio de Nuevo Roces abra de manera progresiva, ha indicado que les consta que la representación vecinal se reunió con la consejera de Educación, Eva Ledo, a lo que ha apuntado que el Gobierno local se reunirá también con los vecinos y con la Consejería para abordar este asunto.

"Intentaremos tomar una postura próximamente", ha asegurado Martínez Salvador, quien ha señalado que por de momento no han todavía podido estudiar el tema más en detalle.