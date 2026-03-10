El Ayuntamiento aprueba el convenio que dará paso a la demolición del viaducto de Carlos Marx

El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno (izda), junto al portavoz de Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha anunciado este martes la aprobación, en Junta de Gobierno local, del convenio de la fase cero del Plan de Vías, por el que se procederá a la demolición del viaducto de Carlos Marx y la urbanización de la zona.
Fernández-Paíno ha explicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que se trata de un convenio "jurídicamente complejo", con una cuantía financiera muy importante.
A este respecto, ha apuntado que al Ayuntamiento le corresponde aportar 10.135.000 euros en cuatro anualidades, hasta 2029. En este sentido, en 2027 y 2028 el montante de cada año será de 3,8 millones de euros, mientras que en 2026 aportará 1.140.000 euros -ya consignado en presupuesto-- y el resto en 2029.
Ha señalado, asimismo, que van a notificar el acuerdo de Junta de Gobierno al Principado y Adif hoy mismo, para que ambos aprueben también el convenio en sus respectivos órganos. Referente a ello, ha dicho confiar en que sea rápido.
Fernández-Paíno ha indicado que este convenio no cubre todas las actuaciones, pero consigue el objetivo político de ver "algún avance". Ha justificado, por otra parte, que Gijón al Norte no figura en el mismo, ya que no se va actuar en terrenos del Plan de Vías.
Al tiempo, ha destacado que todas estas actuaciones derivadas de este convenio, en su mayoría, van a pasar a ser patrimonio municipal. Asimismo, el plazo de ejecución es de 33 meses.
Unido a ello, ha apuntado que el proyecto de obras ya está siendo objeto de informes, pero hasta que el convenio no esté aprobado por las tres administraciones, no se podrá firmar la resolución de Alcaldía para darlo de paso.