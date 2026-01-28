El Ayuntamiento asume el servicio de recogida del vidrio comercial a partir de este viernes 30

Reunión del Ayuntamiento con representantes de hostelería - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés asumirá la recogida puerta a puerta del vidrio comercial a partir de este viernes, 30 de enero. Este servicio, cuya prestación corresponde a Ecovidrio, quedó interrumpido el día 6 de enero, incumpliendo así dicha entidad con sus obligaciones.

Desde entonces, el Consistorio le ha exigido en reiteradas ocasiones el restablecimiento inmediato del servicio, además de poner en marcha una serie de medidas para resolver la situación, movilizado medios propios.

El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, ha mantenido este miércoles una reunión con las entidades del sector hostelero (UCAYC, Otea y Disfruta Carbayedo), en la que les ha comunicado la decisión adoptada por el Ayuntamiento, que "va a dar una solución a los 303 hosteleros que hasta la fecha mantenían este servicio a través del sistema implementado por Ecovidrio".

García ha explicado a los representantes de dichas entidades las medidas puestas en marcha por el Consistorio desde la interrupción del servicio el pasado 6 de enero. "En primer lugar, analizamos la situación, porque el servicio debía haber continuado mediante un cambio en el contratista que le prestaba el servicio a Ecovidrio, pero esta situación no se produjo. Se nos trasladó que era un problema administrativo entre Ecovidrio y el nuevo contratista. Les dimos un plazo de una semana y el pasado viernes Ecovidrio nos trasladó que no sólo no va a iniciar la prestación del servicio, sino que no lo iba a prestar en las condiciones en las que estaba establecido", ha explicado.

Ante esa situación, ha explicado el edil, desde el Ayuntamiento mantuvieron diferentes conversaciones, tanto con el Principado de Asturias a través de la Dirección General de Medio Ambiente, como con Cogersa, para "tratar de alcanzar una solución a esta situación provocada por Ecovidrio, su falta de planificación y, sobre todo, su falta de información a los hosteleros y al Ayuntamiento y su nula voluntad para tratar de buscar una solución".

Pelayo García también ha trasladado a las entidades representantes de la hostelería de Avilés su voluntad de aprovechar esta situación como "una oportunidad de mejora para el aumento del reciclaje de vidrio y del reciclaje en general. La estrategia que mantiene el Ayuntamiento de Avilés para cumplir con la normativa y la Ley de Residuos es facilitar al máximo el reciclaje a la ciudadanía y, por lo tanto, también a las hosteleras y hosteleros de Avilés, tanto en la recogida de la fracción orgánica como en este caso del vidrio".

"Esperamos poder poner el servicio en marcha este viernes con la colaboración de todas y todos, recuperando la normalidad para los hosteleros y hosteleras", ha afirmado Pelayo García incidiendo en que quienes ya tenían este servicio "no tienen que hacer ningún trámite ni ninguna cuestión nueva".