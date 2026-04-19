El Ayuntamiento de Avilés adapta los menús escolares a la normativa con cambios progresivos hasta 2027

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AVILÉS, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de comedor escolar del Ayuntamiento de Avilés se encuentra ya alineado con la nueva normativa estatal en materia de alimentación en centros educativos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 315/2025 el pasado 15 de abril, sin que ello suponga cambios significativos en los menús actuales.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los comedores escolares de la ciudad llevan años aplicando criterios de alimentación saludable consensuados con las familias, por lo que la nueva regulación refuerza una línea de trabajo ya implantada a través del 'Programa 16 de alimentación saludable en edad escolar'.

Entre las medidas que se están incorporando progresivamente figuran la inclusión de pasta y arroz integral, el aumento de la oferta de hortalizas crudas --que ya se servían cocinadas mediante técnicas saludables como horno o plancha--, la introducción de pan integral dos veces por semana y la presencia de fruta de temporada como postre al menos cuatro días a la semana. La adaptación será gradual y deberá estar plenamente consolidada en abril de 2027.

En paralelo, el Ayuntamiento impulsa el proyecto de una cocina centralizada en Valliniello, que permitirá reforzar la calidad del servicio, fomentar el consumo de productos ecológicos y de proximidad y reducir la generación de residuos. Para ello, el pasado mes de marzo se adjudicó la redacción del proyecto de reforma del antiguo colegio Fernández Carbayeda, donde se ubicará esta infraestructura.

Además, el proyecto contempla a medio plazo la posibilidad de extender el servicio de comidas a domicilio para personas usuarias de Servicios Sociales, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada a colectivos vulnerables.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado una nueva licitación del servicio de comedor para los cursos 2026/2027 y 2027/2028, que incluirá el paso del sistema de "línea fría" a "línea caliente", una de las principales demandas de las familias.

El nuevo contrato también prevé la reducción de ratios de alumnado por monitor, con criterios diferenciados según etapas educativas, así como el refuerzo del personal mediante la incorporación de auxiliares de cocina y la exigencia de formación en primeros auxilios para el personal monitor.