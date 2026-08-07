Ayuntamiento de Avilés y Asturagua/Veolia acuerdan paralizar el proceso judicial

Pleno municipal de Avilés - CUENTA DE YOUTUBE DEL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y Asturagua/Veolia (el socio privado de la sociedad mixta Aguas de Avilés) van a solicitar la paralización del proceso judicial para analizar de forma conjunta alternativas que permitan alcanzar un acuerdo extrajudicial.

"Interés general. Ese siempre ha sido nuestro objetivo, gestionar y encontrar las mejores soluciones para los ciudadanos. En este caso, hablamos además de un servicio básico como el agua. Estamos avanzando en un acuerdo con Asturagua/Veolia para suspender el proceso judicial y buscar soluciones que nos permitan, por un lado, seguir ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía y, por otro, cumplir con un contrato que fue, además, aprobado en el Pleno", explicó el portavoz del grupo socialista, Manuel Campa.

Ambas partes solicitarán la suspensión de las actuaciones judiciales durante 60 días, tiempo durante el que se llevará a cabo el análisis técnico, económico y jurídico de la TIR existente hoy en día.

El objetivo será determinar y consensuar las medidas necesarias para cumplir los compromisos contractuales y seguir ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía. "Consideramos que el interés público para prestar un servicio como el ciclo integral del agua con calidad, está por encima de todo y que tenemos margen para llegar a un entendimiento. Así lo demuestra este acuerdo", ha dicho Campa.