El Ayuntamiento de Avilés concede 20.000 euros en ayudas a ocho asociaciones para sufragar las fiestas de los barrios

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Avilés ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las entidades organizadoras de las festividades de los barrios y parroquias del municipio durante todo el año 2026. En total, el Consistorio ha concedido 20.000 euros en ayudas --la totalidad de la dotación presupuestada--, que beneficiarán a ocho asociaciones.

La convocatoria, que se publicó en el mes de abril y se ha financiado con medios propios del Ayuntamiento, contempla como objeto de subvención los proyectos destinados a la realización de celebraciones tradicionales con salvaguarda de elementos culturales e identitarios, fiestas patronales de las parroquias y fiestas mayores de convivencia.

Para la asignación de los fondos, se han evaluado aspectos como la concreción del proyecto respecto a los objetivos fijados, el incremento de la oferta festiva, el interés y número de las actividades programadas, así como su complementariedad con otras actuaciones municipales.

Las entidades beneficiarias son: Asociación Sociocultural ComVer, la Asociación de Vecinos 'La Xunta' de La Carriona, la Asociación de Vecinos Santo Domingo de Miranda, Asociación Cultural Sabia Nueva Distrito 33, Comisión de Festejos de Llaranes, la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre, la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez, y la Asociación Cultural Sardina Arenque de Llaranes.