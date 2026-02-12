El Ayuntamiento de Avilés impulsa un taller de signos para jóvenes

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través del Servicio de Juventud, impartirá mañana la primera sesión del Taller de Lengua de Signos dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, una iniciativa que surge de una propuesta presentada por una joven en el marco del programa participativo 'Tú Propones'.

Según ha informado el Consistorio, la actividad será impartida por la joven avilesina Hecate, quien compartirá sus conocimientos con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la lengua de signos como herramienta de comunicación inclusiva.

El taller se desarrollará en dos sesiones, que tendrán lugar los días 13 y 27 de febrero, en horario de 18.00 a 19.00 horas, en el Espacio Joven de Avilés, ubicado en el Edificio Fuero.

La iniciativa busca ofrecer herramientas de comunicación accesibles y promover valores de inclusión y respeto hacia la diversidad funcional auditiva, al tiempo que da respuesta a las inquietudes planteadas por la juventud del municipio a través del proyecto 'Tú Propones'.

Los contenidos de las sesiones grupales se planificarán conforme a los objetivos del proyecto, aunque podrán adaptarse de manera flexible a los intereses manifestados por los participantes, siempre que sean compatibles con dichos fines.

El Espacio de Bienestar Emocional, Prevención y Autocuidado (BEPA) se enmarca en la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027, que establece entre sus objetivos mejorar el impacto de las decisiones políticas sobre la población joven, especialmente en ámbitos como el empleo, la educación, la salud y la inclusión social.