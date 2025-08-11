El Ayuntamiento de Avilés mejora la seguridad y drenaje en el CEIP Enrique Alonso con nueva pavimentación

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Tratamientos Asfálticos un contrato menor por valor de 46.424 euros (IVA incluido) para llevar a cabo la repavimentación de los patios exteriores y accesos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Enrique Alonso, ubicado en la calle Cervantes. La adjudicación se ha realizado tras recibir cuatro propuestas, resultando la de esta empresa la mejor oferta.

Las obras, con un plazo de ejecución de dos meses, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria destinada a la reparación y mantenimiento de los colegios públicos del municipio. La intervención se realizará sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y responde al desgaste y deterioro del firme producido por el uso y el paso del tiempo.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad para el alumnado, evitando la formación de charcos en días de lluvia y facilitando el uso de las instalaciones para competiciones deportivas.

Además, se prevé la mejora de la red de drenaje mediante la reparación y sustitución de rejillas y sumideros dañados o cegados, así como la instalación de una nueva canaleta con rejilla en la entrada por la calle Álvarez Gendín, zona donde habitualmente se acumula agua dificultando el acceso peatonal en días de lluvia.

Las obras incluyen también labores de albañilería para la colocación de bordillos que delimiten patios y accesos, fresado del firme para corregir pendientes, aplicación de aglomerado asfáltico y el pintado de líneas y marcajes en las pistas deportivas. Asimismo, se prevé una mejora estética que contribuirá a crear un entorno más agradable para el alumnado y usuarios del centro.