El Ayuntamiento de Avilés ofrece un curso intensivo de Inteligencia Artificial dirigido a las entidades de voluntariado

Archivo - Una persona con un teclado. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés a través de la Oficina Municipal del Voluntariado oferta el curso intensivo y gratuito 'Inteligencia Artificial aplicada a Entidades de Voluntariado', que se desarrollará en el Palacio de Valdecarzana el próximo viernes 22 de mayo en horario de 10:00 a 14 horas. Ya está abierto el plazo de inscripción.

El curso está especialmente dirigido a personas responsables y coordinadoras de entidades de voluntariado, aunque puede participar cualquier otra persona interesada en el tema.

Se trata de un curso en el que se aborda la Inteligencia Artificial no como una amenaza de reemplazo, sino como una ayuda esencial, facilitando herramientas para un uso adecuado y eficiente de la Inteligencia Artificial aplicada, en este caso, a las entidades de voluntariado.

El curso destaca por su enfoque pragmático y ético, priorizando el uso de modelos europeos y abiertos como Mistral AI, que garantizan el cumplimiento estricto del RGPD en España, y herramientas gratuitas como NotebookLM de Google para ONGs, que permiten automatizar la creación de informes, infografías y campañas de marketing social.

La idea es que las personas asistentes conozcan soluciones que puedan implementar casi de forma inmediata en sus entidades, aplicándolo al trabajo del día a día. La temática fue escogida por las entidades integrantes de la Mesa Local del Voluntariado de Avilés en sus reuniones de coordinación.

El curso tiene carácter gratuito y se otorgará diploma de asistencia a las personas participantes.

Es imprescindible la inscripción previa, que se puede realizar a través del formulario de inscripción que encontrarán en la web www.avilesvoluntariado.org Plazo máximo de inscripción 21 de mayo o hasta completar aforo.

El curso está organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, a través de la Oficina Municipal del Voluntariado, en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias. Forma parte del Programa formativo anual, una de las medidas contempladas en el Plan Estratégico de Voluntariado de Avilés, destinada a fortalecer a las entidades mediante la transferencia de conocimientos que faciliten la incorporación de personas voluntarias a sus proyectos.

Las inscripciones de puede realizar en la web de avilesvoluntariado.org a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdg_xetSxV3x865wPoG0lkCCbhVIq3Wyaq1E BQb5VUbozEQ/viewform