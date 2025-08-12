El Ayuntamiento de Cangas del Narcea pide seguir las indicaciones ante el avance del fuego en Fonceca y El Acebo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y el concejal de Medio Rural, Ángel Menéndez, se han desplazado en la tarde de este martes a las zonas de Villarino de Limés y Fonceca, donde se concentra actualmente el foco más preocupante de los incendios forestales que afectan al suroccidente asturiano.

Según ha informado el Ayuntamiento, la situación es especialmente crítica en Fonceca y El Acebo, donde las llamas se están aproximando peligrosamente a varias viviendas, lo que ha llevado al Gobierno asturiano a que declare el paso a Situación 1 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Princopado (INFOPA) y solicite refuerzo de los medios de extinción en la zona al Gobierno central ya que hay una decena de focos activos en Asturias y los recursos asignados a la región se encuentran participando en la extinción de incendios en Galicia y Castilla y León.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados, con el fin de garantizar la seguridad de la población y facilitar las labores de control del fuego.