El ayuntamiento concederá este viernes la licencia de obras para las nuevas instalaciones de Finanzauto en Bobes

SIERO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha anunciado este miércoles que la Junta de Gobierno Local tiene previsto conceder este viernes la licencia de obras para la construcción de las nuevas instalaciones de Finanzauto en el área industrial de Bobes.

La empresa, que actualmente desarrolla su actividad en La Fresneda en régimen de alquiler, trasladará su actividad a una parcela de 10.500 metros cuadrados.

El proyecto contempla una superficie construida de 2.978,51 metros cuadrados, distribuida entre una nave principal y un taller anejo, además de 33 plazas de aparcamiento. Según explicó el alcalde, la inversión total, incluida la adquisición del terreno, supera los seis millones de euros.

Las instalaciones estarán destinadas a la reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de obra pública y minería, así como al almacenamiento y venta de repuestos. La plantilla prevista es de 37 trabajadores, con posibilidad de incorporar otros diez en el futuro. La empresa prevé iniciar las obras después de Navidad.