El Ayuntamiento estudiará una zona de convivencia con perros sueltos en el parque de Ferrera

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AVILÉS/OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés estudiará habilitar inicialmente en el parque de Ferrera una zona de convivencia en la que las personas puedan acudir con sus perros sueltos sin necesidad de un recinto cerrado, según ha anunciado este jueves el concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación, Pelayo García.

García ha abordado esta posibilidad durante una reunión con representantes de APLACAN, Asociación de Planificación Canina, en la que también se analizó la situación de los expedientes sancionadores por perros sueltos, la aplicación de la ordenanza municipal de animales y el funcionamiento de las actuales zonas caninas de esparcimiento.

El concejal ha explicado que ha solicitado a la asociación información ampliada sobre los expedientes de sanción para analizar "cada caso de forma individual" y comprobar qué situaciones han desembocado en las multas y si es posible reconducirlas dentro del procedimiento administrativo y de la normativa municipal.

Respecto a la nueva zona de convivencia, ha planteado que se ubique inicialmente en una parte del parque de Ferrera y que esté señalizada, aunque sin barreras físicas. De este modo, los usuarios sabrían que en ese espacio pueden encontrarse con perros sueltos, mientras que en el resto del parque no estaría permitido que los animales permaneciesen sueltos.

El objetivo, según García, es facilitar la convivencia entre las personas que quieren disfrutar del espacio público con sus mascotas y aquellas que prefieren no compartir determinadas zonas con animales sueltos. Si la experiencia funciona, el Ayuntamiento estudiaría extender el modelo a otros espacios verdes de la ciudad.

Durante el encuentro también se abordaron los comportamientos incívicos relacionados con la recogida de excrementos, la suelta de animales y las molestias que puedan ocasionar a otros usuarios. Ayuntamiento y APLACAN se han emplazado a mantener una nueva reunión la próxima semana para buscar fórmulas que permitan compatibilizar los intereses de las personas con mascotas y del resto de usuarios de los espacios públicos.