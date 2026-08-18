El Ayuntamiento finaliza la pavimentación de tres barrios de Póo tras invertir más de 80.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes finaliza la pavimentación de tres barrios de Póo tras invertir más de 80.000 euros. - AYTO. LLANES

OVIEDO/LLANES 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido los trabajos de mejora y pavimentación de varios caminos en los barrios de Marrubio, La Riega e Higos, en Póo, con una inversión de 80.237,52 euros, una actuación que ha permitido rehabilitar tres vías del núcleo rural y mejorar sus condiciones de movilidad y seguridad.

Las obras han sido visitadas este lunes por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y los concejales de Contratación, Medio Rural y Zona, Juan Carlos Armas, María del Mar García y Mónica Remis, respectivamente.

El proyecto ha incluido la pavimentación de los caminos con una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, además de trabajos previos de limpieza, demolición de pavimentos deteriorados, saneo de la base y fresado del firme en las zonas que lo requerían.

En Marrubio se ha demolido y reparado el pavimento situado junto al abrevadero, además de sanear el entronque con un camino de tierra y ejecutar una losa de hormigón armado. En la zona del abrevadero se ha construido también una losa de 15 centímetros con cenefas de adoquín románico envejecido.

En La Riega se ha pavimentado el camino principal y sus dos ramales, con actuaciones de fresado, saneo y limpieza del firme, además de la ejecución de una losa de hormigón armado de 12 centímetros de espesor.

La actuación más compleja se ha desarrollado en Higos, donde se ha llevado a cabo una renovación integral de los servicios. Los trabajos han incluido la instalación de 130 metros de nueva tubería de polietileno para el abastecimiento de agua y la anulación de las antiguas canalizaciones de fibrocemento.

También se ha renovado la red de saneamiento, con la construcción de un pozo y seis arquetas, y se ha ejecutado una cuneta bordillo en el margen del camino. Finalmente, se ha pavimentado la vía y la zona de aparcamiento, incluida una losa de 15 centímetros con cenefas de adoquín románico en la zona que presentaba parches de hormigón.

El Ayuntamiento ha señalado que estas obras forman parte de su plan de mejora de la red viaria rural, que contempla también actuaciones en localidades como Bricia, Vibañu, La Pesa, Lledías, Buda y Villanueva de Pría.