El Ayuntamiento de Gijón critica que el nuevo acceso a El Musel llega tres años después del fallido vial de Jove

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha considerado este viernes una buena noticia todo lo que implique sacar tráfico pesado de La Calzada.

Dicho esto, ha remarcado, en respuesta a Europa Press, que sería importante conocer el número efectivo de camiones al día que van a dejar de pasar por la avenida de Príncipe de Asturias de los 1.000 que lo actualmente, al afectar la Resolución de Tráfico solo a las mercancías peligrosas.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que esta medida, tan reclamada históricamente por el barrio de La Calzada y que hoy se pude comprobar que tan solo consistía en una Resolución de la Dirección General de Tráfico, según él, "llegue tres años después del desistimiento del vial de Jove".

Unido a ello, ha remarcado que la nota de prensa de la Delegación del Gobierno en Asturias "confirma que el Ayuntamiento de Gijón no tenía ninguna competencia en este ámbito, desmintiendo así las declaraciones del consejero Alejandro Calvo, quien aseguró que sacar los camiones de Príncipe de Asturias dependía del Consistorio", ha recalcado.