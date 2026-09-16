El Ayuntamiento de Gijón exigirá instalar limitadores máximos acústicos en las mesas de sonido de los conciertos

Los concejales de Participación y de Servicios Sociales de Gijón, Abel Junquera y Guzmán Pendás, en Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha rechazado este miércoles, ante una pregunta del PSOE en el Pleno, que el Ayuntamiento no esté haciendo nada para combatir la contaminación acústica. Entre otras actuaciones, ha citado un Plan Estratégico con más de 70 medidas concretas para reducir los niveles de ruido que puedan resultar nocivos y para mejorar y proteger la calidad de vida de los vecinos.

Con respecto a la queja, en especial, del edil socialista Ramón Tuero, acerca de los conciertos en el parque de Hermanos Castro, ha recalcado que hay una línea estratégica del plan de acción del ruido relativa a la gestión de las zonas de ocio, donde ya se establecen distintas medidas de prevención.

Dicho esto, ha reconocido que se ha detectado en dos de esos conciertos que no se respetaron los condicionales marcados en el estudio acústico que acompañaba el permiso para su celebración, y que marcan niveles máximos de emisión y la orientación a la que deben dar los equipos de sonido.

Han acordado, por ello, que el próximo verano las autorizaciones de eventos musicales estarán condicionadas también al establecimiento de limitadores máximos acústicos en las mesas de sonido y también a la integración en las mismas de aparatos de medición sonométrica que permitan detectar y, por tanto, sancionar cualquier incumplimiento durante la celebración del concierto o la actuación.

Pintueles ha ejemplificado que, igual que los camiones llevan un tacógrafo que registra toda la actividad, el Ayuntamiento quiere empezar a hacer lo mismo con las mesas de sonido de los conciertos y los demás eventos musicales.

Relacionado con ello, y en este caso en respuesta a IU sobre la actualización del Plan de Acción contra el Ruido, el edil ha remarcado que se trata de un documento muy extenso donde los técnicos del Servicio de Medio Ambiente detallan la hoja de ruta que hay que seguir para reducir la contaminación acústica a lo largo de los próximos cinco años.

Ha incidido, en este caso, en que hay medidas concretas para mitigar todos estos impactos, pero su aplicación es "compleja" porque es una tarea compartida con otras áreas municipales. Aún así, ha asegurado que ya se han dado los primeros pasos para el desarrollo de las medidas previstas.

Ha señalado, por una parte, que también se ha modificado el cuadro de sanciones administrativas, de manera que la cuantía de las multas guarde relación con la gravedad real del nivel de ruido registrado y no con la repetición de la infracción como ocurría antes.

Además, se ha mejorado la capacidad de inspección y de control municipal para prevenir molestias. En este sentido, se ha impartido desde el área de Medio Ambiente formación en materia de medición y control de ruidos a 80 agentes de la Policía Local y también se han mejorado los medios técnicos de los que disponen, con tres nuevos sonómetros y calibradores, además de los complementos necesarios.

Pintueles ha destacado que son aparatos de última generación con un muy elevado coste, pero que permiten realizar con mayor precisión las mediciones que requiere esta función inspectora. Una tarea que, según él, se ha visto reforzada por el incremento de la presencia policial en las zonas de mayor afluencia durante la temporada estival.

PLAGA DE RATAS

En otro orden de cuestiones, ante la queja del PSOE por el aumento de plagas de roedores en la ciudad, Pintueles ha negado que sea cierto y ha defendido las horas de trabajo y las actuaciones preventivas hechas contra su proliferación.

Concretamente, el pasado año 2025 se realizaron 4.869 intervenciones en casi un millar de calles y espacios públicos y se dedicaron 3.138 horas de trabajo, según el concejal, que ha asegurado que son unos números "récord".

Al tiempo, se han reducido el número de quejas en lo que va de 2026 hasta en un diez por ciento. También ha reivindicado el que cuando gobernaba el PSOE se daba un lavado al contenedor cada 54 días y ahora se hace cada 17 días.

ADIF

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en respuesta al PSOE, ha señalado que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con ADIF para la instalación de los elementos necesarios para poder cruzar la infraestructura ferroviaria en la zona Oeste de forma segura.

Dicho esto, ha asegurado que están negociando con ADIF y ha explicado que el documento que han presentado no es admisible. No obstante, ha indicado que siguen negociando con ellos para que se pueda lograr esa "ansiada permeabilidad". Ha defendido, también, que ellos ejercen su competencia "con total rigurosidad" y exigen lo mismo a los demás.

BIENESTAR ANIMAL

Por otro lado, con respecto al Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, el concejal del área, Abel Junquera, en respuesta a IU, ha afirmado que el Gobierno local sigue trabajando en este, analizando el proyecto, las enmiendas y las cuestiones técnicas que se pusieron de manifiesto en Comisión.

"No estamos ante un expediente paralizado", ha defendido Junquera, quien ha afirmado que están trabajando para que cuando vuelva la Comisión lo haga con todas las garantías.

Ha agregado que, en este momento, están ajustando las cuestiones referentes tanto en el proyecto como en el informe técnico de valoración de las enmiendas. Cuando este trabajo se termine, continuarán con la tramitación correspondiente.

Referente a las quejas de IU por la "falta de diálogo", Junquera ha asegurado que van a impulsar el diálogo con todos los grupos políticos, a los que convocarán en las próximas semanas.

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, aprobar un Reglamento de Participación Ciudadana moderno, útil y transparente y que dé herramientas a nuestros vecinos y vecinas para participar en la vida municipal", ha sostenido, antes de indicar que van a trabajar para llegar a acuerdos.

Además, el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, en respuesta a Vox sobre la falta de plazas de estacionamiento, ha asegurado que los problemas de aparcamiento en el centro son, en algunos momentos, puntuales de alta afluencia, como pueda pasar en otras ciudades y que "difícilmente" se van a solucionar.

Barcia ha apuntado que en la zona centro hay párkings que siguen teniendo plazas para abonados, para residentes y demás, si bien ha opinado que el problema es de discrepancias, quizás, económicas entre la oferta de esas plazas y la capacidad económica de quienes aspiran a ella.

Dicho esto, ha indicado que el Ayuntamiento está a punto de cerrar la compra de la parcela de la antigua nave de FLEX y, en el caso de la parcela de La Pecuaria, que ya se ha comprado a la Universidad de Oviedo, están pendientes de que Cultura del Principado dé el visto bueno para su uso provisional como párking.

A esto ha sumado que se está trabajando en un proyecto para sacar más plazas en el entorno del Museo del Ferrocarril y junto a la calle Juan Botas, para obtener también más plazas de aparcamiento, además de un estacionamiento provisional que se estudia en Nuevo Roces.

El edil ha remarcado que, en muchas calles, se está quitando el aparcamiento línea en cordón por batería y se intenta ajustar las plazas de aparcamiento de batería, de motocicletas.