El Ayuntamiento de Gijón otorga Medalla de Oro a Misioneros Claretianos y nombra Hija Adoptiva a Massiel

Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gijón ha decidido este jueves, por consenso, la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a los Misioneros Claretianos y el reconocimiento de Hija Adoptiva a la cantante Massiel --María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa--.

Dentro de los Honores y Distinciones de la Villa en este año 2026, se han otorgado, también, dos Medallas de Plata, a Enrique 'Kike' Figaredo Alvargonzález y a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX).

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el Pleno Institucional de Honores y Distinciones se celebrará, a las 12.00 horas, el próximo día 5, mientras que el acto de entrega oficial será el 29 de junio, día de San Pedro.

MISIONEROS CLARETIANOS

En el caso de los Misioneros Claretianos, se ha señalado que, el 16 de julio de 1849, el sacerdote catalán Antonio María Claret fundó en la ciudad de Vic (Cataluña), la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María.

Desde entonces, los Misioneros Claretianos han extendido su carisma evangelizador y educativo por los cinco continentes. A Gijón llegaron el 14 de marzo de 1922, cuando cuatro misioneros, tres sacerdotes y un hermano, fundaron la primera comunidad claretiana asturiana en el barrio del Llano.

Se ha resaltado, en este sentido, que se volcaron en la vida de la ciudad y crearon un colegio propio que comenzó de forma efectiva en 1938. "Tras más de 80 años, el Codema es para Gijón parte de su identidad: un lugar donde generaciones de familias han confiado la educación de sus hijos y que ha generado un vínculo emocional que trasciende el tiempo", han remarcado desde el Consistorio gijonés.

MASSIEL

Referente a Massiel, María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa nació en Madrid el 2 de agosto de 1947, pero se ha incidido en que sus raíces son asturianas y "su corazón, en buena medida, gijonés", han apostillado.

En este sentido, han explicado que su madre, Concepción Espinosa, había nacido en el barrio de La Arena, en la calle que entonces se llamaba El Molino y hoy lleva el nombre del alcalde Emilio Tuya, mientras que su padre, el promotor musical Emilio Santamaría, era también asturiano.

Massiel pasó su infancia entre Gijón y Oviedo, y durante décadas regresó cada verano a la ciudad con su madre. De ella han comentado que tenía tíos en Cimavilla, le gustaba la playa de San Lorenzo y el barrio de La Arena, y disfrutaba del Rinconín como una gijonesa más.

Como anécdota, han relatado que, con trece años, Massiel fue a la discoteca Jardín a ver actuar al Dúo Dinámico. Años después, con 21, ganó Eurovisión interpretando una canción de ese mismo grupo. "Gijón estuvo, sin saberlo, en el origen de aquel momento", han destacado.

De su relación con Gijón también está el que, el 9 de agosto de 2013, fue la encargada de leer el pregón de la Semana Grande desde el balcón del Ayuntamiento.

Asimismo, en noviembre de 2025 recogió en el teatro Jovellanos el Premio Isaac del Rivero, concedido por el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que consolidó el reconocimiento institucional a una trayectoria artística tan larga como singular.

"Massiel representa como pocas figuras de la cultura española una combinación de talento, compromiso e independencia que define a los artistas que trascienden su tiempo", han elogiado.

MONSEÑOR ENRIQUE FIGAREDO ALVARGONZÁLEZ

En cuanto a Enrique 'Kike' Figaredo Alvargonzález, jesuita gijonés nacido en 1959, se ha indicado que es el actual Prefecto Apostólico de Battambang (Camboya) y un "símbolo vivo" de solidaridad universal.

Conocido como "el obispo de las sillas de ruedas" por su entrega a los más vulnerables, durante 35 años ha amparado a pobres, refugiados y discapacitados, ha devuelto dignidad a miles mediante centros pioneros, educación y concordia interreligiosa, "uniendo España y Camboya en un puente de esperanza que merece la Medalla de Plata de Gijón", han indicado.

Figaredo gestiona más de 50 centros educativos, diez residencias, becas para 3.000 jóvenes, equipos Anatha (niños de la calle) y Obrum (zonas remotas), más campamentos veraniegos; sobre todo, ofrece ejemplo moral contra el trauma generacional del genocidio, fomentando integridad, respeto y esfuerzo.

FERIA DEL LIBRO DE XIXÓN - FELIX

Sobre la Medalla de Plata a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX), han puesto en valor que cumple diez años y que abrirá sus puertas el próximo 17 de junio en el paseo de Begoña y en la calle Tomás y Valiente, donde se instalarán las casetas.

También se ha indicado que, tras 18 años de páginas en blanco, el impulso de un puñado de librerías y la complicidad del concejal José Carlos Fernández Sarasola permitieron que en 2017 la ciudad volviera a celebrar esta feria.

Al tiempo, se ha destacado que en estos años ha conseguido consolidarse como el principal evento literario de Asturias y ha sabido hacerse un hueco entre las principales citas del país.