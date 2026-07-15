El Ayuntamiento de Gijón rechaza los ataques contra Mar de Niebla y respalda su labor social

Archivo - La Policía Nacional de Gijón hace entrega del cheque solidario de la Carrera Ruta 091 a la Fundación Mar de Niebla. Foto de archivo tomada el 19/09/2025. - POLICÍA NACIONAL DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha condenado este miércoles los ataques contra la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla y ha rechazado los "discursos que promueven la aporofobia y el odio contra las personas vulnerables", mediante una declaración institucional aprobada por la Corporación.

El texto hace referencia al ataque vandálico sufrido el pasado 29 de junio por el local que albergará un proyecto de cocinas comunitarias impulsado por la entidad en La Calzada, un espacio concebido para fomentar la formación en hostelería, la alimentación saludable y la convivencia vecinal.

La declaración recuerda que Mar de Niebla desarrolla desde hace 22 años proyectos educativos, de inclusión social e inserción sociolaboral, especialmente en la zona oeste de Gijón, y destaca el respaldo institucional que ha recibido durante este tiempo, así como la Medalla de Plata de la Villa concedida a la fundación en 2018.

Además de expresar su apoyo a la entidad, el Pleno ha condenado los actos de violencia contra las organizaciones sociales "sea cual sea su ubicación geográfica, objeto social o núcleo de actividad" y ha reiterado su compromiso con la labor comunitaria que desarrolla la fundación.