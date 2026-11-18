El Ayuntamiento Inicia Los Trabajos De Reparación Del Camino De Molleo - AYTO SIERO

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero inició esta semana los trabajos de reparación del camino de Molleo. Las obras, que afectan a un vial de 465 metros de longitud que da acceso a unas diez viviendas del núcleo, cuentan con un presupuesto de 45.512 euros, con cargo a remanentes de tesorería.

Según informa el consistorio, la intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad de este camino, cuyo pavimento de hormigón presentaba un avanzado deterioro. Los trabajos comenzaron con la reparación de los paños de hormigón más afectados, sobre los que posteriormente se extenderá una capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor a lo largo de todo el trazado.

Además de la renovación del firme, se están ejecutando tres sobreanchos en distintos puntos del recorrido para facilitar el cruce de vehículos, dada la estrechez del vial. La actuación también incluye mejoras en el drenaje de aguas.