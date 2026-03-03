El Ayuntamiento iniciará este verano una gran reforma de la calle Emilio Tuya que incluye la renovación de redes

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes la aprobación del expediente de contratación de obras de la remodelación de la calle Emilio Tuya, a partir de este próximo verano.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que se van a va a ampliar las aceras a renovar el arbolado que lo requiera y, por parte de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se aprovechará para renovar las redes.

Ha destacado, unido a ello, que un porcentaje superior al 50 por ciento de la ejecución de la obra corresponde a la actuación de la EMA, con un importe de 307.468,44 euros, mientras que la parte del Ayuntamiento es de 232.209,27 euros.

En paralelo, ha apuntado que la EMA va a aprovechar también para la renovación de las instalaciones de agua potable y saneamiento del entorno de la calle Emilio Tuya, es decir: Piles, Marqués de Urquijo, Manso y avenida de Castilla.

En este caso se va a actuar en la redistribución de agua potable, donde existen tramos con tuberías de fibrocemento, en su mayoría DN100, con muchos años de antigüedad, que se sustituirá por tubería de fundición.

La actuación se completará con el mallado de la red por la acera de los números pares de la calle Márquez Urquijo, entre las vías Manso y Rufo García Rendueles y, en lo relativo a la red de saneamiento, se procederá no solo a la renovación de las redes existentes en la zona sino también a una reorganización de las mismas.

A este respecto, ha apuntado que se proyecta la renovación de los colectores de hormigón, que dada su antigüedad también presentan algunas roturas y algunas filtraciones, así como aquellos de hormigón de diámetro 200 milímetros.

También se realizará una reordenación de la red de forma que se eliminen, en la medida de lo posible, los vertidos al colector que discurre bajo la calzada de la calle Emilio Tuya y el colector de PVC de 500 que discurre por la avenida Castilla se sustituirá por otro de PVC de 630.

Se incluye, como parte de las obras a ejecutar, el repavimentado de las calles al estado actual, la renovación del pavimento de las aceras, según corresponde de hormigón pulido o de baldosa, con la recolocación del bordillo existente, así como la reposición del aglomerado en la calzada.

En el caso de la calle Manso y su cruce con Marqués Urquijo, se repondrá el aglomerado en toda la anchura del vial. Por otra parte, se contempla a sí mismo la reposición de las marcas viales y los cebreados de los pasos de peatones.

Esta obra tiene una duración de ocho meses y la intención es empezarla después del verano, según el edil, con un presupuesto, IVA incluido, de 932.335,23 euros.

Martínez Salvador ha explicado que esta segunda obra dará comienzo después del verano para evitar las mayores molestias posibles durante la época estival.

Por otro lado, se ha llegado a un acuerdo con los vecinos afectados para el modificado del arcén del camín del Turruxón (Cenero). En este caso, se va a cambiar el trazado, adoptando las peticiones de los vecinos. También se sustituyen los bolardos de caucho por unos de madera y se incluye también alguna plaza de aparcamiento.

La Junta de Gobierno, en otro orden de temas, desde Divertia se ha adherido el Teatro Jovellanos al proyecto de Platea, promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, que a su vez se articula a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo del programa estatal de circulación de espectáculos.