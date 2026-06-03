El Ayuntamiento invertirá en 2026 más de 5,7 millones en obras de saneamiento

Ángel García Y Pergentino Martínez - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa para presentar el balance de las obras de saneamiento que se ejecutarán a lo largo de 2026, que supondrán una inversión municipal de 5.729.356 euros.

A lo largo de este año el Ayuntamiento desarrollará seis actuaciones de saneamiento en diferentes puntos del concejo: Meana, Ordoño y La Belga, Ferrera Fase II, Limanes Fase II, Trespando y Areñes.

En conjunto, estas actuaciones permitirán ampliar la red de saneamiento municipal con 12.247 metros de nuevos colectores y darán servicio a 922 vecinos y 26 empresas.

"Seguimos avanzando en un objetivo prioritario para este gobierno municipal como es llevar el saneamiento a todos los núcleos posibles del concejo, mejorando la calidad de vida de los vecinos, protegiendo el medio ambiente y garantizando unos servicios públicos adecuados para el desarrollo de nuestros pueblos", ha dicho el Alcalde.