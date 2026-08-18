El Ayuntamiento licita por 48.483 euros la reparación y pavimentación de una calle de El Berrón

Licitada por 48.483 euros la reparación y pavimentación de una calle de El Berrón. - AYTO. SIERO

SIERO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero llevará a cabo las obras de reparación y pavimentación de la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, en El Berrón, con un presupuesto de 48.483 euros y un plazo de ejecución estimado de diez semanas, según han anunciado este martes el alcalde, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez.

El proyecto se encuentra en fase de licitación y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 2 de septiembre.

La actuación afectará al tramo comprendido entre la calle Samoa y la avenida de Oviedo, con una longitud aproximada de 120 metros, y tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de la vía, reforzar la seguridad vial y aumentar la comodidad de conductores y peatones.

Los trabajos contemplan la demolición de los pavimentos dañados y la ejecución de losas de hormigón armado para recuperar la capacidad portante del terreno y evitar nuevos hundimientos. Posteriormente se repondrá el firme y los elementos urbanos afectados.

En total se renovará el pavimento de una superficie aproximada de 1.040 metros cuadrados, que incluye la calzada, la zona de estacionamiento en batería y las áreas afectadas por las reparaciones estructurales. Sobre la superficie acondicionada se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor.

Asimismo, se adaptarán a la nueva rasante diez sumideros, tres pozos de registro y dos arquetas. Una vez terminada la pavimentación, se repondrá la señalización horizontal existente y se renovarán dos señales verticales.

El alcalde ha señalado que la actuación forma parte de los contratos que el Ayuntamiento está licitando para el mantenimiento de los viales de las zonas urbanas y ha destacado las inversiones realizadas en El Berrón durante este ejercicio, que en conjunto superan los 1,7 millones de euros.

García ha recordado que a principios de año han finalizado las obras de la avenida de Oviedo, que actualmente está en ejecución una nueva glorieta en el cruce de la N-634 y la AS-376 y que está próximo el inicio de las obras de urbanización del entorno del centro de salud.

Por otra parte, el regidor ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto para construir un bulevar verde en el margen de la N-634, en paralelo a la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, desde la rotonda oeste de El Berrón hasta la figura de la Pitufina Ferroviaria. El proyecto contempla un carril bici y peatonal y un espacio con árboles destinado al uso ciudadano.