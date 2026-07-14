El Ayuntamiento licita la reparación de tres caminos municipales con casi 200.000 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, junto al técnico municipal David Orviz - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, han anunciado este martes la licitación, dividida en dos lotes, de las obras de reparación de tres caminos municipales, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 199.715 euros, con cargo a la modificación de crédito. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 3 de agosto.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el lote I corresponde al camino de Collado a Novalín, en las parroquias de Collado y Feleches, con un presupuesto de 95.695 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

La actuación se desarrollará sobre 811 metros de vial, ampliando su ancho medio de 3,31 a 3,81 metros mediante el ensanche de distintos tramos. Los trabajos incluirán la renovación del firme y la mejora de la red de drenaje mediante la limpieza de cunetas y caños existentes y la ejecución de nuevas cunetas, pozos y un nuevo caño.

El lote II incluye la pavimentación del camino de Pueblo a La Riestra, en la parroquia de Muñó, con un presupuesto de 58.507,42 euros y un plazo de ejecución de doce semanas. La actuación se desarrollará sobre 629 metros de vial, ampliando su ancho medio de 2,51 a 3,15 metros mediante el ensanche de distintos tramos.

Los trabajos comprenderán la renovación del firme, la limpieza y saneo del camino, la mejora del drenaje, el fresado de entronques y accesos a fincas y la reposición de la señalización horizontal.

El mismo lote comprende también la reparación del camino de acceso a Molleo desde la AS- 376, en la parroquia de Valdesoto, con un presupuesto de 45.512,70 euros y un plazo de ejecución de doce semanas. La actuación se desarrollará sobre 465 metros de vial, manteniendo su ancho medio de 3,31 metros.

Los trabajos incluirán la renovación del firme, la limpieza del camino, el saneo y reposición de las zonas deterioradas y la mejora puntual del drenaje mediante la ejecución de una cuneta y un nuevo caño.

El alcalde ha explicado que "contar con caminos en buen estado no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a que la gente decida vivir en nuestros pueblos". "Disponer de unas buenas comunicaciones, junto con unos servicios públicos de calidad, es fundamental para seguir fijando población en el medio rural", ha agregado.