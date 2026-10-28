El Ayuntamiento mejora con 12.000 euros el acceso al cementerio de Lieres ante el Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento mejora con 12.000 euros el acceso al cementerio de Lieres ante el Día de Todos los Santos.
El Ayuntamiento mejora con 12.000 euros el acceso al cementerio de Lieres ante el Día de Todos los Santos. - AYTO. SIERO
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 11:49
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SIERO/OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de mejora del acceso al cementerio de Lieres, una actuación que cuenta con una inversión estimada de 12.000 euros y que permitirá acondicionar una superficie de unos 500 metros cuadrados que hasta ahora se encontraba en zahorra y presentaba un estado de deterioro.

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, ha visitado este miércoles los trabajos, que consisten en el aglomerado de la superficie y se completarán con la ejecución de una cuneta para mejorar la recogida de aguas en el entorno.

La actuación se ejecuta con cargo al contrato municipal de mantenimiento de caminos públicos y responde, según ha señalado Villa, a una demanda trasladada por los vecinos para mejorar las condiciones del acceso y aparcamiento del cementerio.

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha realizado labores de desbroce en los accesos a los principales cementerios del concejo ante la celebración este domingo del Día de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar la llegada de vehículos a estos recintos.

Los servicios municipales de limpieza están reforzando además durante estos días las tareas en los cementerios ante el incremento de visitas previsto con motivo de esta celebración.

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