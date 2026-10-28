El Ayuntamiento mejora con 12.000 euros el acceso al cementerio de Lieres ante el Día de Todos los Santos. - AYTO. SIERO

SIERO/OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de mejora del acceso al cementerio de Lieres, una actuación que cuenta con una inversión estimada de 12.000 euros y que permitirá acondicionar una superficie de unos 500 metros cuadrados que hasta ahora se encontraba en zahorra y presentaba un estado de deterioro.

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, ha visitado este miércoles los trabajos, que consisten en el aglomerado de la superficie y se completarán con la ejecución de una cuneta para mejorar la recogida de aguas en el entorno.

La actuación se ejecuta con cargo al contrato municipal de mantenimiento de caminos públicos y responde, según ha señalado Villa, a una demanda trasladada por los vecinos para mejorar las condiciones del acceso y aparcamiento del cementerio.

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha realizado labores de desbroce en los accesos a los principales cementerios del concejo ante la celebración este domingo del Día de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar la llegada de vehículos a estos recintos.

Los servicios municipales de limpieza están reforzando además durante estos días las tareas en los cementerios ante el incremento de visitas previsto con motivo de esta celebración.