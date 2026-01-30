El Ayuntamiento de Mieres respalda la sentencia del TSJA sobre La Pereda y reclama "máxima seguridad y transparencia"

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, donde gobierna IU, ha respaldado este viernes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la autorización ambiental integrada (AAI) concedida a Hunosa para la transformación de la central térmica de La Pereda para el uso de biomasa como combustible principal y de combustible sólido recuperado (CSR) como secundario.

El Gobierno local subraya en un comunicado remitido a los medios de comunicación que siempre ha defendido la apuesta por la biomasa, pero rechazando de forma explícita la quema de residuos en la central. El Ayuntamiento recuerda que su posición ha quedado reflejada en varias mociones aprobadas y en alegaciones presentadas en junio de 2021 al proyecto ambiental.

El Consistorio explcia que carece de competencias directas en la autorización ambiental, y que sus alegaciones no fueron atendidas por el Principado, que concedió el permiso para la revalorización de biomasa y CSR. "El TSJA obliga ahora a Hunosa y a la Consejería a tramitar una nueva autorización ambiental, conforme a la actividad que pretenden llevar a cabo, cumpliendo todas las garantías y requisitos legales, dando las explicaciones oportunas sobre las toneladas o la gestión de residuos. Es una decisión que compartimos, porque en este proceso tiene que haber luz y taquígrafos y todas las garantías que exige la ley", señala.

El Ayuntamiento insiste en que su prioridad sigue siendo la transparencia y la plena garantía de la salud pública. "Hunosa debe garantizar que La Pereda cuente con la tecnología más avanzada para tener los controles de seguridad ambiental más potentes, y las mayores garantías para la salud pública", señala.

En el mismo comunicado, el Gobierno local destaca que "Hunosa no puede escatimar en la protección de la salud y la seguridad. La Pereda tiene el reto de ser la instalación más moderna de Europa y una de las más avanzadas del mundo"; y añade que "no vale con cumplir los requisitos que fija la ley, tiene que ir más allá para garantizar seguridad, salud y transparencia. El único límite de lo que sea técnicamente posible. Tiene la oportunidad de ser un referente en materia de seguridad, salud y medioambiente".