El Ayuntamiento de Oviedo aprueba inicialmente el presupuesto municipal de 294 millones para 2026

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente el presupuesto general municipal de 2026, que asciende a 294 millones de euros, un 8,9 más que el de 2025. El PP ha aprobado en solitario estas cuentas, cuyas bases de ejecución ascienden a 280.290.000 euros e incluyen el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, de 13,73 millones. Asimismo, se ha aprobado el anexo de inversiones, por importe de 33.813.080,58 euros. PSOE y Vox han votado en contra, mientras que IU y la edil no adscrita se han abstenido.

PSOE y Vox presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas, así como las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo y la concejala no adscrita.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha defendido que las cuentas aprobadas hoy inicialmente y que se votarán definitivamente a finales de diciembre, "consolidan la transformación de Oviedo".

El presupuesto, ha asegurado González, refuerza los servicios básicos, agua, saneamiento, alumbrado, comunicaciones, limpieza, mantenimiento de caminos, congela tasas y apuesta por "mantener la calidad de los excelentes servicios públicos". También prioriza políticas de impulso a la actividad económica, refuerza la cohesión social y "cuida de los vecinos".

Respecto a Cultura, la edil ha destacado el incremento del 8,8% en el presupuesto, al que se añaden otros 800.000 euros para reforzar la candidatura de Oviedo como Ciudad Europea de la Cultura 2031. En el marco de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte, el Ayuntamiento ha incrementado la partida destinada a deportes con casi 700.000 euros.

Según la concejala, el presupuesto "no es solo una cifra", sino que es "el reflejo" de la voluntad del Equipo de Gobierno de "cuidar a los vecinos y al municipio" y además "responde a las necesidades del presente y sienta las bases de un futuro más justo y equilibrado".

EL DEBATE MUNICIPAL

En el transcurso del pleno, la concejala no adscrita, Elena Figaredo, ha valorado como "excelente" el aumento en política cultural y deporte, pero ha matizado que parte del incremento responde también a "dietas, publicidad y propaganda" para "satisfacer sus egos". Aboga también por "eliminar" los capítulos destinados a igualdad "porque está demostrado que no funcionan" y los relativos a la cooperación internacional.

Desde Vox, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que, si bien este es el presupuesto "más alto de la historia" en el Ayuntamiento, no sale del esfuerzo del Equipo de Gobierno, sino "de todos los contribuyentes". A su juicio, el PP "sigue sin un modelo de ciudad", la zona rural "sigue sin mantenimiento" y "las familias comprueban que se gobierna a sus espaldas". A ello se suma que "en este proyecto no hay ni una sola inversión estratégica para el concejo". Peralta considera que los 33 millones de euros destinados a inversión se destinan a actuaciones necesarias, pero suponen "una desfachatez y una burla para los que asumimos y pagamos sus impuestos".

El portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, ha puesto en valor el diálogo entre fuerzas políticas distintas y ha asegurado que, aunque la negociación sigue adelante, ya hay elementos en las cuentas que se incorporan "fruto de la negociación" entre PP e IU. Llamazares ha hecho especial hincapié en la importancia de la oficina de vivienda impulsada este año, y ha asegurado que su grupo está negociando el futuro plan de vivienda.

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge García Monsalve ha criticado que el Equipo de Gobierno "sobreestima" los ingresos, sin justificar ni ofrecer información acerca del motivo del incremento previsto en multas --del 44%-- o en la plusvalía --del 54%--. Respecto a las políticas de vivienda, García Monsalve ha remarcado que el proyecto presupuestario no incorpora "ningún programa propio de promoción ni rehabilitación de viviendas", tampoco un plan municipal de vivienda. "La única novedad respecto a 2025 es la dotación de personal para la oficina de vivienda", ha agregado.

La edil de Economía ha cerrado el debate invitando a PSOE y Vox a sumarse al presupuesto y a "empezar a pensar en los ovetenses", asegurando que el PSOE vive en la "absoluta irrelevancia política" junto a Vox. A IU Leticia González le ha agradecido que quiera negociar, "conscientes del peso político que tienen" en la Corporación. "Vamos a llegar a acuerdos con quien sea porque la única obsesión es que Oviedo avance", ha zanjado.