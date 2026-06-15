El Ayuntamiento de Oviedo aprueba más de 1,1 millones en subvenciones a clubes, eventos y competiciones deportivas

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OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Deportes, ha aprobado la convocatoria de subvenciones de deportes destinadas a clubes deportivos de la ciudad, así como las ayudas dirigidas a clubes y federaciones para la organización de eventos y competiciones de carácter internacional, nacional y autonómico. El importe total solicitado por las entidades de funcionamiento ordinario ha ascendido a 1.165.000 euros.

El equipo de Gobierno local destaca en una nota de prensa que, con el objetivo de acelerar el proceso, inició los trámites administrativos de forma anticipada a finales de 2025 para agilizar la gestión de los expedientes y permitir el abono de las ayudas económicas antes del comienzo de la temporada competitiva.

"La celeridad en la tramitación de los expedientes y el trabajo coordinado del Servicio de Deportes con el resto de áreas municipales implicadas, han sido determinantes para cumplir con el compromiso adquirido por el alcalde, Alfredo Canteli, con el tejido deportivo de la ciudad", señalan.

En la misma nota de prensa, sostienen que "la agilidad y eficacia demostradas durante todo el proceso administrativo permitirán adelantar aún más, la concesión y abono de las ayudas". De este modo, añaden, los clubes disponen de los recursos económicos necesarios "para afrontar con mayor solvencia la planificación y el calendario deportivo de la temporada, centrando sus esfuerzos en desarrollo de la actividad deportiva, permitiendo así que un año más clubes más modestos, puedan asumir gastos derivados de la competición de forma ordenada pudiendo dedicar su esfuerzo al inicio de temporada a lo estrictamente deportivo".