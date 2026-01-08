El Ayuntamiento de Oviedo se compromete a "consolidar y enriquecer" Kuivi

Nave recuperada en Kuivi Almacenes. - INSTAGRAM DE KUIVI ALMACENES

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta (PP), se ha comprometido este jueves a "consolidar y enriquecer" la iniciativa cultural de Kuivi en Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco, y ha explicado que actualmente el asunto está "en un plano estrictamente técnico".

El edil ha hecho estas declaraciones durante el debate de una moción de urgencia de IU-Convocatoria por Oviedo relativa a garantizar la continuidad de la iniciativa cultural de Kuivi, que actualmente afronta una orden de cierre por carecer de licencia de apertura definitiva. La iniciativa salió adelante con el único voto contrario de las concejalas de Vox.

"Intuyo que la propiedad presentará alegaciones", ha explicado, y se discutirá sobre la procedencia o no de la clausura y sobre si las actividades musicales están amparadas o no por la licencia existente. "Las alegaciones serán valoradas por todos los servicios municipales que tengan competencia sobre la materia", ha agregado el concejal, que se ha mostrado "convencido" de que se llegará a "un equilibrio" entre el pleno respeto a la legalidad y la apuesta política "firme, constante e inequívoca" de la Corporación local de "consolidar, enriquecer y mejorar" un proyecto que ha contribuido también a "terminar con la degradación de este espacio".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido la "utilidad" de Kuivi para el barrio y para la promoción cultural de la ciudad.