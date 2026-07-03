El Ayuntamiento de Oviedo desmiente las "insidias" del PSOE: la UAX abrirá en septiembre

Archivo - Interior de la galería comercial del edificio Calatrava en Oviedo, cerrada desde 2019 y recientemente adquirida por el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, ha rechazado este viernes las alertas del PSOE sobre posibles deficiencias en la climatización que podrían hacer peligrar el inicio de la actividad docente de la Universidad Alfonso X el Sabio en el antiguo Centro Comercial del Calatrava. En una rueda de prensa, Cuesta ha asegurado que estas advertencias son "una insidia" y "una falsedad de todo punto", ya que "la Universidad tiene un sistema de climatización que es independiente" y "no tiene nada que ver con el del resto del edificio".

Cuesta ha explicado que el Grupo Municipal Socialista plantea "una problemática que no existe en ningún caso" al vincular la sustitución de motores de aerogeneradores del complejo con posibles retrasos en el inicio de la actividad universitaria previsto para septiembre, insistiendo en que "cualquier actuación que se haga en el resto del complejo, en nada afecta a las instalaciones de la Universidad" al estar "colocando un sistema de climatización completamente independiente".

El edil ha argumentado además que, desde una perspectiva procedimental, resulta "absolutamente imposible" que las obras condicionen el inicio de curso, ya que ha precisado que "la Junta de Gobierno el pasado 25 de junio aprobó" la sustitución de los 140 motores de aerogeneradores, un procedimiento que "nunca podrá culminar con una adjudicación antes de dos meses", a lo que hay que sumar "un plazo de instalación de esos nuevos motores, que de acuerdo a los pliegos del contrato es de 10 semanas", situándose "en noviembre o diciembre".

Cuesta ha subrayado que el Ayuntamiento ha realizado durante estos dos años un trabajo "muy intenso" de adecuación del edificio y ha destacado que "a día de hoy es perfectamente posible que se inicie la actividad en ese espacio", confirmando que "la universidad lo hará en septiembre" y que espera "a final de este año 2026 o en los inicios del año 2027" poder "complementar esta actividad docente de la universidad con la actividad empresarial".

El concejal ha criticado duramente al grupo socialista por lo que ha calificado como intentos de "confundir y mentir", afirmando que "ni es justo ni es admisible que esa ilusión y esperanza que se ha generado en muchísimos ciudadanos de Oviedo y en este caso específico de los vecinos del Cristo Buenavista se vea frustrada".