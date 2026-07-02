El PSOE de Oviedo alerta de que el inicio de curso de la UAX peligra por deficiencias de climatización en el Calatrava

Archivo - Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado que, dos años después de que el Consistorio desembolsara cerca de 5 millones de euros para adquirir las antiguas galerías comerciales del Calatrava, el edificio continúa inutilizable por no cumplir la normativa vigente debido a deficiencias preexistentes a la compra; y ha alertado de que el inicio de curso de la Universidad Alfonso X peligra.

El concejal socialista Juan Álvarez ha advertido de que la Junta de Gobierno ha licitado, por el procedimiento de urgencia, la sustitución de 140 motores de los aerogeneradores del sistema de climatización, una actuación valorada en casi 250.000 euros. Según ha explicado a través de una nota de prensa, "no es posible realizar la inspección obligatoria de la instalación térmica sin sustituir previamente estos motores, que quedaron dañados por inundaciones desde el cierre del edificio en 2019, unos desperfectos conocidos en el momento de la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento el 28 de junio de 2024".

"La actuación no puede esperar. Si no se sustituyen los motores en las próximas semanas, la instalación térmica no podrá superar la inspección reglamentaria y la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) no podría iniciar el curso dentro de dos meses", ha alertado Álvarez, quien ha tachado la gestión del Gobierno local de "permanente chapuza, improvisación, desidia y dejadez".

El edil ha recordado que el alcalde, Alfredo Canteli (PP), aseguró que el inmueble estaba "para entrar a vivir" al anunciar su compra, una afirmación que ha tildado de "falso" al comprobar que el edificio no cumple las condiciones mínimas para su funcionamiento. Asimismo, ha criticado que el regidor se haya dedicado a alquilar "a precio de ganga" espacios de un inmueble que no cumple la normativa para ponerse en uso.

Para el Grupo Socialista este nuevo contrato "desmonta definitivamente el relato" del Gobierno municipal, señalando que "Oviedo ha perdido casi 600.000 euros anuales de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ha pagado cinco millones por la compra, alquila bienes públicos a precio de saldo y no ha sido capaz de acondicionar el edificio en dos años".

Por último, Álvarez ha exigido respuestas sobre quién autorizó la compra con daños conocidos y si estas deficiencias se descontaron del precio de compra o se reflejaron en la valoración del inmueble.