El Ayuntamiento de Oviedo no autoriza el concierto solicitado por Asturias Acoge el sábado en la plaza de la Catedral

Fiestas de San Mateo en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Juventud, Festejos y Centros Sociales de Oviedo ha dictado una resolución por la que no autoriza la ampliación de horario de uso del escenario y autorización de acceso para montaje, desmontaje y carga y descarga en la Plaza de la Catedral pedida por la asociación Asturias Acoge para celebrar un concierto este sábado en la citada plaza.

La resolución, remitida a los medios, basa su decisión en informes de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo y Protección Civil, que desaconsejan dicho evento al coincidir en fecha y hora con otros multitudinarios relacionados con las fiestas de San Mateo 2026 en la ciudad.

En concreto, el informe de la Policía Local evidencia que la fecha solicitada coincide con la celebración de las Fiestas de San Mateo, "evento de carácter multitudinario que genera una importante concentración de personas en las vías y espacios públicos de la localidad, así como un incremento significativo de la circulación peatonal y rodada, especialmente un sábado en el horario y lugar propuesto, que coincide con diversas actividades previamente autorizadas, debido al motivo anteriormente mencionado, así como al ocio nocturno".

A esta circunstancia se añade la coincidencia temporal y espacial con dos eventos significativos, "de especial relevancia y de concentración de personas", como el Desfile del 'Día de América en Asturias y una carrera. El Desfile, con inicio programado a las 17.00 horas por las calles del centro de la ciudad, cuenta con una duración de "varias horas" según el avance de la comitiva. Este evento, catalogado como Fiesta de Interés Turístico Nacional en su LXXVI edición,constituye uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de San Mateo con una participación estimada superior a las 2.000 personas.

En cuanto a la prueba deportiva 'VI Carrera de montaña Trail Desafío Las Reliquias- La Perdonanza', se estima que participen unas 300 personas, confluyendo en el lugar solicitado el final de la prueba y la entrega de trofeos.

El informe del SEIS abunda en que la solicitud no establece una previsión de asistentes ni el aforo máximo aplicable, no analiza la ocupación conjunta con las casetas y los restantes eventos. "A ello se añade la falta de concreción sobre la implantación de los equipos, las operaciones de montaje y desmontaje, y la integración de los horarios ampliados en la organización de emergencias", agregan.

Finalmente, el informe de Protección Civil indica que no consta la presentación de un Plan de Autoprotección que permita valorar adecuadamente las condiciones de seguridad previstas para el desarrollo del evento. Asimismo, enfatiza en el hecho de que se van a estar celebrando "de manera simultánea" la manifestación convocada por AMA Asturies, que concluirá en la misma plaza. "Ante la inexistencia de información suficiente sobre el aforo máximo admisible y el sistema previsto para su control, no puede garantizarse que la incorporación de estas personas no provoque una ocupación superior a la capacidad de seguridad del espacio, pudiendo verse comprometidas las condiciones de evacuación, movilidad y acceso de los servicios de emergencia", argumenta el informe.

A lo anterior se añade que durante la misma jornada se desarrollarán otros eventos de elevada afluencia en la ciudad, entre ellos el Desfile de América en Asturias y el concierto de Leiva en el recinto de La Ería, para los que Protección Civil debe mantener los correspondientes dispositivos preventivos, limitando la disponibilidad de efectivos para asumir un dispositivo adicional.

PUEDEN PROPONER OTRO EMPLAZAMIENTO

Así las cosas, la concejalía dirigida por Covadonga Díaz ha acordado dar por desistida la solicitud, sin perjuicio de que, si la entidad desea mantener la iniciativa planteada, pueda proponer como alternativa su celebración "en otro espacio no esté dentro del recinto festivo, cuya ubicación y características permitan valorar su compatibilidad con las condiciones de seguridad, la programación municipal existente y los dispositivos policiales y de emergencias previstos para esa jornada".

"Esta posibilidad se plantea precisamente teniendo en cuenta que los informes emitidos ponen de manifiesto la especial concentración de actividades y personas prevista en la Plaza de la Catedral y su entorno durante la jornada del 19 de septiembre, así como la necesidad de preservar los dispositivos de seguridad y emergencias ya planificados", ha argumentado el Consistorio.

Festejos matiza que "cualquier propuesta alternativa deberá referirse necesariamente a un emplazamiento diferente, que permita realizar una nueva valoración de sus condiciones de celebración y de su eventual viabilidad técnica".

Dada la proximidad de la fecha prevista, dicha alternativa deberá formularse "a la mayor brevedad posible y con un grado de concreción suficiente", indicando el espacio alternativo propuesto, horarios, actuaciones previstas, previsión de asistentes, necesidades técnicas, implantación de equipos y demás circunstancias relevantes para la valoración de la seguridad y organización de la actividad.

En todo caso, agregan, "la presentación de una propuesta en un espacio alternativo no supondrá por sí misma autorización para su celebración, quedando condicionada a la disponibilidad y adecuación del emplazamiento, a su compatibilidad con el resto de actividades previstas, a los informes que deban emitir los servicios competentes y a la obtención de la correspondiente autorización administrativa".

En consecuencia, la presente denegación se circunscribe a la ampliación de actividades y horarios solicitada en la Plaza de la Catedral, manteniéndose en dicho emplazamiento exclusivamente las actividades, horarios y condiciones previamente autorizados, sin perjuicio de que pueda estudiarse, a instancia de la entidad, la celebración de la iniciativa propuesta en otro espacio que resulte técnica y jurídicamente viable.