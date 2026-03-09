El Ayuntamiento de Oviedo paraliza el parking de El Campillín: no habrá obras sin consenso

Parque de El Campillín - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado que pospone el proyecto del parking de El Campillín y la reurbanización de la parte baja del parque hasta lograr el consenso vecinal.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el edil ha recordado sus palabras de la pasada semana en el pleno, cuando dijo que el Gobierno no iba a hacer nada "sin contar con el consenso mayoritario de los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona".

El concejal se ha mostrado confiado en que finalmente el proyecto contará con el "beneplácito vecinal" tras explicar "en detalle y sin intermediarios nocivos", las "indudables ventajas que esa actuación supondrá para el entorno".

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, el trámite de audiencia para que las empresas interesadas presenten sus estudios de viabilidad seguirá adelante.