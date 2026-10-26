El Ayuntamiento pone en marcha ayudas a la vivienda para 964 familias

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido 964 ayudas en materia de vivienda, además de resolver 292 solicitudes, de las cuales 254 han sido aprobadas, con un importe de 461.628 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, quedan 78 solicitudes pendientes de valoración que se resolverán en la siguiente Comisión. En lo que se refiere a las ayudas de garantía energética, se han otorgado hasta el momento un total de 399, con un coste de 126.295 euros.

Y en cuanto a la convocatoria de ayudas a propietarios, se cerró con 311 ayudas concedidas (244 para gastos de comunidad y 67 para el pago de hipoteca), que suman 134.299,64 euros.

Entre las tres líneas este año se han destinado, hasta el momento 722.222 euros para medidas dirigidas a facilitar el acceso y la permanencia de avilesinos en sus casas.